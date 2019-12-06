Названы самые туристические города мира

Второе место у Лас-Вегаса, где на 993 гостей города приходится 100 местных. Тройку лидеров замкнул Дубай, в котором это соотношение составляет шесть к одному.

Американский город Майами стал самым туристическим городом в мире: на 100 местных жителей там приходится 1,6 тысячи путешественников, пишет британское издание Daily Mail.

Среди британских городов первенство досталось Эдинбургу — 445 туристов на 100 местных жителей. Лондон лишь на 14-м месте, там приезжих почти в два с половиной раза больше, чем горожан.

В рейтинг также вошли Дублин — 100 к 427, Гонконг — 100 к 398, и Сан-Франциско — 100 к 392. Десятку мегаполисов замкнули Вена, где число туристов в 3,29 раза больше, Сингапур, в котором на 100 местных приходится 316 приезжих, и Вашингтон — 100 к 286.