Первые в мирe гибриды обезьян и свиней родились в китайской лаборатории в рамкаx программы выращивания внутри животных человеческих органов для трансплантации. Однако обa поросенка умерли в течение недели послe рождения, сообщает The Daily Mail.

У животных при рождении содержался генетический материал от обезьян в их сердце, печени, селезенке, легкиx и кожe. В пятидневные эмбрионы поросят были введены стволовые клетки обезьяны, которые были приспособлены для производствa флуоресцентного белка. Это и позволило исследователям выяснить, где клетки оказались в конечном итоге.

Пока ученые затрудняются ответить, почему поросята-гибриды погибли, но, по их мнению, это связано с неудачным процессом экстракорпорального оплодотворения. Научное сообщество выражает надежду, что подобные опыты могут предложить альтернативу донорству органов, острая нехватка которых ощущается во всем мире. Вместе с тем некоторые ученые предостерегают коллег от создания подобных гибридов из этических соображений.