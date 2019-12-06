Десятки тысяч иранцев захотели стать депутатами

В Иране в качестве кандидатов для участия в парламентских выборах зарегистрировались более 15,5 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД страны.

"Как мы и прогнозировали, общее число зарегистрировавшихся составило 15 618 человек", - сообщил замглавы штаба по проведению выборов в Иране Джамаль Ареф, подчеркнув, что из общего числа зарегистрировавшихся для участия в выборах 88% составляют мужчины, 12% - женщины, передает РИА Новости.

Выборы в однопалатный парламент Ирана, состоящий из 290 депутатских кресел, состоятся 21 февраля 2020 года. Регистрация участников завершилась накануне. Теперь кандидаты будут утверждаться Советом по охране конституции, который рассмотрит всех участников на предмет соответствия конституционным нормам.