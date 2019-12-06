Российские Су-35 перехватили израильские истребители

О перехвате сообщает портал avia.pro со ссылкой на Twitter-аккаунт Syrian Military Capabilities.

Российские Су-35 на юге Сирии совершили перехват израильских истребителей, которые, предположительно, собирались нанести серию авиаударов по базе Т4 (аэродром Тияс, известный как «Тифор», крупнейшая военная авиабаза Сирии), вторгнувшись в воздушное пространство страны.

«Происшествие оказалось очень серьезным, примечательным является тот факт, что ранее на юге Сирии уже неоднократно были замечены израильские истребители, и на их перехват направлялись российские боевые самолеты», – пишет издание.

Источники уточняют, что израильские истребители отступили после того, как с авиабазы Хмеймим в воздух поднялись два истребителя Су-35.

Официальных комментариев по поводу этих сообщений не поступало ни от России, ни от Израиля, ни от Сирии.