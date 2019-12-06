Трамп назвал лучшего друга Израиля

У Израиля никогда не было лучшего друга в Белом доме, чем президент США Дональд Трамп. Такое заявление глава Белого дома сделал в ходе выступления на Национальном саммите Израильско-американского совета в Голливуде, передает Тhe Miami Herald.

"У еврейского государства никогда не было лучшего друга в Белом доме, чем ваш президент Дональд Трамп", – сказал он.

По словам Трампа, он всегда выполняет обещания, о чем свидетельствуют ликвидация главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и перенос американского посольства в Иерусалим.