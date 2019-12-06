Запрет мэра: умирать в выходные дни нельзя

Глава французской коммуны Ла Грель Изабель Дюжле ввела официальный запрет на смерть местных жителей по выходным и праздникам. Об этом она выпустила соответствующий указ.

Отмечается, что указ мэра был введен с целью обратить внимание на факт недостатка врачей, работающих в коммуне. В официальном заявлении мэра указано, что за текстом провокационного указа в действительности кроется беда для многих жителей, связанная с проблемами в здравоохранении.