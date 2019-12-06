Запрет мэра: умирать в выходные дни нельзя
Глава французской коммуны Ла Грель Изабель Дюжле ввела официальный запрет на смерть местных жителей по выходным и праздникам. Об этом она выпустила соответствующий указ.
Отмечается, что указ мэра был введен с целью обратить внимание на факт недостатка врачей, работающих в коммуне. В официальном заявлении мэра указано, что за текстом провокационного указа в действительности кроется беда для многих жителей, связанная с проблемами в здравоохранении.
В своем постановлении Дюжле уточняет, что проблема в коммуне связана с острой нехваткой специалистов. Помимо этого, она указала на то, что данная ситуация требует срочного разрешения.
По данным РИА Новости, на прошлой неделе Дюжле пришлось обратиться к врачу из соседнего округа, чтобы он подтвердил смерть одного из жителей коммуны. Отмечается, что в тот момент лечащий врач мужчины не работал, а скорая помощь находится в подчинении другого региона, где также не хватает специалистов.