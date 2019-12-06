В среду, 11 декабря, из-за противодействия со стороны США Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) будет вынужден прекратить свою деятельность, в результате чего рухнет вся система организации, а правила мировой торговли де-факто перестанут действовать, пишет Der Spiegel.

Предстоящий крах мировой торговой системы издание связывает с политикой американского президента Дональда Трампа. На протяжении двух лет США блокируют процесс выбора новых членов Апелляционного органа ВТО, сообщает автор публикации.

В Апелляционном органе семь организаций, в настоящее время заняты из них только три. 10 декабря у двоих из трех действующих судей заканчивается срок полномочий.

«Апелляционному органу тем самым придет конец, а вместе с ним – и главной контрольной инстанции мировой торговли», – констатирует издание.

В Брюсселе считают, что в мире без ВТО Дональд Трамп рассчитывает добиться для США более выгодных условий. Как только работа Апелляционного органа ВТО будет парализована, в мировую торговлю может вернуться «право сильнейшего», и Евросоюз «уже вооружается на этот случай», заключает Der Spiegel.