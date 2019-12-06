Икрам Нур, автор haqqin.az 19:02

Продолжавшиеся более десяти дней массовые протесты в Иране закончились. Но социально-экономические проблемы страны остались. С 15 ноября по Ирану прокатилась волна протестов, причиной которых стали внезапные действия правительства в отношении бензина – сокращение норм выдачи дотируемого топлива и практически трехкратное повышение цен на продаваемое сверх нормативов. По словам министра внутренних дел Ирана Абдолрезы Рахмани Фазли, в акциях приняли участие около 200 000 человек, что, разумеется, является крайне заниженной цифрой, в реальности мы с полной уверенностью можем говорить о том, что на улицы более чем ста иранских городов вышли миллионы.

Различные оппозиционные источники в стране говорят о почти семи тысячах арестованных. И вот здесь цифры явно завышены – не менее чем в десять раз. Задержанных в ходе массовых протестов, возможно, именно столько и было – вот только освобождались они буквально через пару часов, получив соответствующее предупреждение. Что же касается именно арестов по обвинениям, связанным с беспорядками, то достоверно известно о 75 арестованных в Хузестане, около ста – в провинции Систан-Белуджистан, ну и так далее – всего около шестисот человек, причем по вполне конкретным обвинениям. Кстати, министерство разведки Ирана заявило, что арестовало восемь «сотрудников ЦРУ», обвиняемых в том, что они способствовали подстрекательству к беспорядкам, но насколько это соответствует действительности – сказать пока сложно. То же самое и в отношении «агентов некоторых государств Персидского залива». Во всяком случае, пока нет признаков того, что иранским спецслужбам в ходе протестов удалось выявить и разгромить отдельные элементы подполья или агентурные сети иностранных разведок – поэтому на подобные темы сейчас говорить как минимум бессмысленно. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Из пяти погибших в ходе десятидневных протестов – трое гражданских и два сотрудника сил правопорядка. Хотя нужно отметить, что все могло было быть и хуже, особенно в момент, когда протесты начали сопровождаться актами вандализма в отношении административных зданий, бензоколонок и отделений банков. Им, этим отделениям, кстати, досталось больше всего. В отношении этих учреждений иранцы чувств не сдерживали, а потому по всей стране разрушено почти семь сотен офисов различных кредитных учреждений.

Пусть это не покажется нескромным, но в самом начале беспорядков в Иране, буквально на следующий день после того, как там полыхнуло, редакция haqqin.az четко и недвусмысленно высказала два тезиса. О том, что, во-первых, массовые протесты долго не продлятся, а, во-вторых, что они не примут политического характера выступлений против правящего режима. Так оно и оказалось, в очередной раз подтвердив, что запас прочности у Исламской республики куда больше, чем кому-то хотелось бы видеть. Вопреки утверждениям целого ряда наблюдателей, в ноябре люди выступили не против «системы», не против режима или его внешней политики, на за некие «свободы» в западном их понимании – а конкретно против ухудшения социально-экономической ситуации в стране. Но при этом 83% иранцев, согласно опросам, проведенным Центром международных исследований и безопасности Университета Мэриленда (CISSM) и IranPolls (Торонто, Канада), основной причиной ухудшения жизни считают международное давление и санкции США. Только 16% опрошенных иранцев согласились с утверждением, что «политическая система Ирана должна претерпеть фундаментальные изменения», а несогласные с этим утверждением составляют 77%. Еще интереснее выглядят результаты опросов в отношении внешней политики Исламской республики. Так, две трети (66%) респондентов поддерживают увеличение региональной роли Ирана. На вопрос, что произойдет, если Иран уступит требованиям США и прекратит действия в Сирии и Ираке, - 60% опрошенных заявили, что это заставит Вашингтон потребовать больше уступок от Тегерана. И только 11% считают, что это приведет к смягчению американской позиции в отношении Ирана. Более того, 81% иранцев заявили, что деятельность КСИР на Ближнем Востоке сделала для Ирана обстановку в регионе «более безопасной». Кстати, в этом отношении весьма показателен ТОП-3 - тройка наиболее популярных среди иранцев политиков. Первым в нем - легендарный генерал Сулеймани с колоссальными 82%. Вторым - министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф (67%). Третий - глава судебной власти Ибрахим Раизи, 64%.