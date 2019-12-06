Сегодня тремя матчами завершился 14-й тур, а вместе с ним и второй круг азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

После ничьей в матче «Карабах» - «Кешля» (2:2), сыгранном в пятницу, «Нефтчи» было важно победить и сократить отставание от чемпиона. Подопечные Роберто Бордина играли сегодня с «Сабахом». Игра, проходившая на «Банк Республика Арене» в Масазыре, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Нефтчи». Голы были забиты в концовке первого и второго таймов. Отличились Антон Кривоцук и Стивен Монроз.

Таким образом, «Нефтчи» набрал столь нужные три очка, вернул себе 2-ю позицию и теперь отстает от «Карабаха» на 6 очков.

В двух других матчах «Зиря» дома со счетом 4:1 разгромила «Сабаил», а «Сумгаит» в родных стенах не смог одолеть «Габалу» - 1:1.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 31 очко (14 матчей)

2. «Нефтчи» - 25 (14)

3. «Кешля» - 23 (14)

4. «Сумгаит» - 18 (14)

5. «Зиря» - 17 (14)

6. «Сабах» - 13 (14)

7. «Габала» - 13 (14)

8. «Сабаил» - 12 (14).