«Нефтчи» одержал победу и сократил отставание от «Карабаха» видео
Сегодня тремя матчами завершился 14-й тур, а вместе с ним и второй круг азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
После ничьей в матче «Карабах» - «Кешля» (2:2), сыгранном в пятницу, «Нефтчи» было важно победить и сократить отставание от чемпиона. Подопечные Роберто Бордина играли сегодня с «Сабахом». Игра, проходившая на «Банк Республика Арене» в Масазыре, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Нефтчи». Голы были забиты в концовке первого и второго таймов. Отличились Антон Кривоцук и Стивен Монроз.
Таким образом, «Нефтчи» набрал столь нужные три очка, вернул себе 2-ю позицию и теперь отстает от «Карабаха» на 6 очков.
В двух других матчах «Зиря» дома со счетом 4:1 разгромила «Сабаил», а «Сумгаит» в родных стенах не смог одолеть «Габалу» - 1:1.
Турнирное положение
1. «Карабах» - 31 очко (14 матчей)
2. «Нефтчи» - 25 (14)
3. «Кешля» - 23 (14)
4. «Сумгаит» - 18 (14)
5. «Зиря» - 17 (14)
6. «Сабах» - 13 (14)
7. «Габала» - 13 (14)
8. «Сабаил» - 12 (14).