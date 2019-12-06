Шавкат Мирзиёев: «Никто в Узбекистане не будет угрожать СМИ»

«Еще раз повторю. Все должны это знать. В Узбекистане мы не допустим, в какой бы то ни было форме давления на общественный контроль, нарушения законных прав представителей СМИ», — цитирует «Газета.уз» узбекского президента.

В Узбекистане никто не будет угрожать представителям общественного контроля и средств массовой информации, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев на собрании в честь 27-й годовщины принятия Конституции страны.

СМИ по-настоящему должны превратиться в «зеркало общества» в процессе утверждения законности, отметил президент.

«Реформы, направленные на обеспечение свободы слова, за последние три года стали поворотной точкой в жизни общества... Представьте, два-три года назад кто-то мог так выступать, задавать такие вопросы по телевизору или в газете? Как будто никто не чувствует разницы, что было за 30 лет и за последние три года. Потому что мы сами меняемся, меняются требования и проблемы людей...», — отмечает Шавкат Мирзиёев.

Узбекский лидер заявил, что в результате демократических реформ СМИ и соцсети побуждают должностных лиц выстраивать свою работу в рамках закона.

«В демократическом обществе все государственные служащие должны научиться тесному партнерству со СМИ. Если не научимся, то завтрашние реформы не реализовать. Мы обязаны научиться. Все это должны уяснить. СМИ — зеркало нашей жизни... Прошло время, когда бумага все терпела», — сказал он.

Президент поблагодарил представителей СМИ и блогеров за то что, они активно содействуют решению проблем жителей страны, пишет издание Kun.uz. Он также пообещал, что «свобода слова в Узбекистане будет обеспечена и назад пути нет». «Никто в Узбекистане не будет угрожать СМИ, и не будет препятствовать их законной деятельности», - отметил Шавкат Мирзиёев.