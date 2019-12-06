Отельеры назвали самые необычные кражи туристов: рояль, сантехника...

Как сообщает Интерфакс, самые дорогие вещи увозят с собой постояльцы пятизвездочных отелей. Чаще всего европейцы крадут полотенца и халаты. Следом в рейтинге идут вешалки, ручки, столовые приборы и косметика. Некоторые воруют батарейки, произведения искусства, а также подушки и одеяла.

Эксперты путеводителя по отелям Wellness Heaven провели опрос около 1 160 отельеров в Европе и выяснили, какие вещи чаще всего крадут в европейских отелях.

На 11-й строчке рейтинга оказалась посуда. Примерно 12% гостей забирают с собой планшеты. Чуть меньше людей увозят из отеля пульты от телевизоров. В список также попали фены и лампочки. Некоторые умудрялись украсть кофемашины, телевизоры, телефоны и настольные лампы.

Также эксперты в ходе исследования выяснили, что были случаи, когда гости забирали с собой смесители для ванной, рояль, стереосистему, чучело кабана, сервиз и цветы.

Эксперты отметили, что халаты, полотенца и косметику чаще всего увозят с собой немцы. Посуду и кофемашины любят красть австрийцы. Итальянцы пристрастились к тому, чтобы забирать бокалы. Швейцарцы лидируют по числу краж фенов. Французы чаще всего воруют пульты от телевизоров и плазмы. А вот голландцы выкручивают лампочки и увозят с собой туалетную бумагу.