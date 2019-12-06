Бакинских водителей снова предупреждают...

В связи с наблюдаемой в Баку ненастной дождливой погодой на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя и Зыхский круг - аэропорт скорость снижена на 20 км/час. Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

Отмечается, что цель данных мер - обеспечение безопасности движения. Участникам движения рекомендуется быть осторожными в таких погодных условиях: "Просьба к водителям соблюдать скоростной режим на дорогах, учитывать метеорологические факторы и координироваться с другими участниками движения".