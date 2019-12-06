Нетаньяху заявил о возможной военной операции в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился подготовиться к возможной военной операции в секторе Газа. Об этом он сказал на открытии еженедельного заседания кабинета министров, передает РИА Новости.

Накануне ночью на границах палестинского анклава произошло очередное обострение конфликта. Армия Израиля атаковала цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на три ракеты, выпущенные по территории Израиля.

Нетаньяху подчеркнул, что, пока стрельба будет продолжаться, "не будет никаких договоренностей". "Напротив, террористы в Газе все еще почувствуют нашу мощь. То, что они получили три недели назад в ходе израильской операции "Черный пояс" …было только началом", - сказал он, отметив, что дал поручение министру обороны и армии обороны подготовиться к возможной военной операции.