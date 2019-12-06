Трамп: Ким Чен Ын потеряет все, если...

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не станет действовать враждебно в отношении США, поскольку понимает, что в противном случае потеряет все, написал на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Ким Чен Ын слишком умен, и он слишком многое может потерять, на самом деле вообще все, если он будет предпринимать враждебные действия", - передает ТАСС слова главы Белого дома.

"У Северной Кореи под руководством Ким Чен Ына есть невероятный экономический потенциал, но она должна произвести денуклеаризацию, как было обещано", - добавил президент.

Напомним, ранее посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что денуклеаризация Северокорейского полуострова больше не является предметом переговоров с США. По мнению посла, диалог, к которому стремится Вашингтон, был «уловкой, позволяющей сэкономить время» для своих внутренних политических целей и касается выборов президента США в 2020 году.