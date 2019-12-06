«Лучший новый артист» умер в 21 год

Американский рэпер Juice Wrld (настоящее имя — Джэрад Энтони Хиггинс) умер в Чикаго в возрасте 21 года, сообщает TMZ.

По данным таблоида, музыканту стало плохо в аэропорту вскоре после прилета из Лос-Анджелеса, у него изо рта пошла кровь. Медики оперативно доставили его в больницу, но спасти не смогли. Точная причина смерти пока неизвестна.

За свою карьеру Juice Wrld выпустил два микстейпа и два студийных альбома. Его дебютный диск 2018 года Goodbye & Good Riddance занял четвертое место в хит-параде США, следующая пластинка Death Race for Love стала лидером чарта. На премии Billboard 2019 года рэпер был удостоен приза в номинации «Лучший новый артист».