Тысячи украинцев вышли на Майдан из-за переговоров с Россией фото; видео
Около 15 тысяч человек вышли в центре Киева на акцию "Красные линии для Зеленского", чтобы подкрепить требования оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому перед встречей в "нормандском формате".
Своих сторонников на Майдане собрали оппозиционные фракции в Верховной раде Украины "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".
Как пишет Интерфакс-Украина, акция была организована против возможной сдачи интересов Украины на встрече лидеров нормандской четверки в Париже и прямых переговоров президентов Украины и России - Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Среди требований – недопущение федерализации и каких-либо компромиссов по унитарному обустройству государства, компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, до выполнения условий обеспечения безопасности и деоккупации. Также от главы украинского государства требуют не допустить компромиссов по деоккупации и возвращения Крыма в Украине, прекращения международных судебных процессов против РФ.
Участники вече держат государственные флаги, партийную символику, периодически скандируя "Нет" капитуляции" и "Вместе — сила!".