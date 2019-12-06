Около 15 тысяч человек вышли в центре Киева на акцию "Красные линии для Зеленского", чтобы подкрепить требования оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому перед встречей в "нормандском формате".

Своих сторонников на Майдане собрали оппозиционные фракции в Верховной раде Украины "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".