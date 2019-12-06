ООН: Армия Хафтара близка к взятию Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, поддерживаемая рядом стран близка к взятию Триполи. Об этом заявил спецпредставитель генсекретаря ООН по Ливии Гасан Саляме в интервью изданию Corriere della Sera.

О возможном падении Триполи заявил и глава МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла. По его словам, Россия поддерживает войска Хафтара как живой силой, так и дронами, передает Дойче велле.

В России информацию о российском военном присутствии в Сирии называют слухами.

Халифа Хафтар с апреля ведет наступление на Триполи. По данным ООН, за несколько месяцев с начала операции погибли более тысячи человек. 76-летний генерал ранее относился к числу соратников ливийского лидера Муамара Каддафи. С 1990-х годов Хафтар превратился в одного из самых влиятельных противников Каддафи. Генерала поддерживают Египет, ОАЭ и Россия.