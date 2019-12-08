Тяжелая авария привела к пробке в Баку фото
Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло на автомагистрали проспект Гейдара Алиева - Аэропорт. Об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.
"По предварительной информации, грузовик опрокинулся перед зданием Баку Экспо Центра. Из-за аварии на автомагистрали образовался затор. В указанной части дороги снижена скорость движения. Еще раз призываем водителей быть предельно осторожными в таких погодных условиях», - сказал М.Агаев.