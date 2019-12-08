Папа Римский молится за успех нормандского саммита
Папа Римский Франциск призвал молиться за то, чтобы встреча в «нормандском формате» была успешной, передает ТАСС.
Понтифик во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра напомнил, что в понедельник пройдет встреча в «нормандском формате», на которой политики будут искать способы выхода из «болезненного конфликта на востоке Украины».
Он отметил, что молится за успех этой встречи, и призвал всех делать то же самое, чтобы «политический диалог внес вклад в построение мира и справедливости».
Глава Католической церкви ранее не раз призывал молиться за скорое завершение конфликта и за устойчивый мир в Донбассе.