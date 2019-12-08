Врачи предсказали тяжелую эпидемию гриппа
Сезонная эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет, предсказывают американские эксперты по здравоохранению.
На это указывает то, что широкое распространение вирусов определенных штаммов началось раньше обычного на несколько месяцев, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз на MedicalXpress.
По словам специалистов, те типы вирусов гриппа, что вызывают инфекции в марте-апреле, в настоящее время заражают людей в южных штатах США. Данная разновидность инфекции не представляет серьезной опасности для пожилых людей, на которых обычно приходится большая доля числа смертей, однако несет угрозу для здоровья детей и людей моложе 50 лет.
В США уже зарегистрировано 1,7 миллиона случаев заболевания гриппом, 16 тысяч людей госпитализированы, число смертей достигло 900. Среди симптомов заболевания: лихорадка, рвота и диарея.
Существует вероятность, что сезон гриппа достигнет своего пика в этом месяце, что было бы необычно рано. Сезон гриппа обычно не достигает апогея до февраля. По словам специалистов, это может быть предвестником очень плохой эпидемиологической ситуации.