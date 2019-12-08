Врачи предсказали тяжелую эпидемию гриппа

На это указывает то, что широкое распространение вирусов определенных штаммов началось раньше обычного на несколько месяцев, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз на MedicalXpress.

Сезонная эпидемия гриппа зимой 2019-2020 годов может оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет, предсказывают американские эксперты по здравоохранению.

По словам специалистов, те типы вирусов гриппа, что вызывают инфекции в марте-апреле, в настоящее время заражают людей в южных штатах США. Данная разновидность инфекции не представляет серьезной опасности для пожилых людей, на которых обычно приходится большая доля числа смертей, однако несет угрозу для здоровья детей и людей моложе 50 лет.

В США уже зарегистрировано 1,7 миллиона случаев заболевания гриппом, 16 тысяч людей госпитализированы, число смертей достигло 900. Среди симптомов заболевания: лихорадка, рвота и диарея.

Существует вероятность, что сезон гриппа достигнет своего пика в этом месяце, что было бы необычно рано. Сезон гриппа обычно не достигает апогея до февраля. По словам специалистов, это может быть предвестником очень плохой эпидемиологической ситуации.