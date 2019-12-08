Врача Сармосян арестовали в Москве за смерти детей

Женщина-медик поддерживала идею естественных родов и гордилась тем, что в ее клинике мало кому делают кесарево сечение. Однако позже стало известно, что его не делали даже тем, кому это было нужно. В результате пострадали четверо детей. Один из них умер. В отношении женщины завели дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как стало известно «Московскому комсомольцу», одна из пострадавших, Татьяна, рассказывает, что именно под надзором заведующей проходили роды, которые закончились смертью дочери. По словам матери, ребенок был здоров и доношен, а за контракт она отдала 160 тысяч рублей: «Занесли инфекцию, которая привела к сепсису, не сделали гипотермию и просто бросили умирать, лечили гентомицином, который приводит к необратимым последствиям в мозге!»

«Супруга родила нашего первенца 21 апреля этого года, - рассказывает еще один пострадавший, Кирилл. - Мальчику занесли стрептококк, который привел к к менингиту и ребенок теперь живет без сознания в реанимации более полугода! Оказалось, что малыша выписали из больницы с воспалением».

Осенью 2018 года скончался еще один ребенок. Мать новорожденного заявила, что просила сделать кесарево сечение, но врачи к ней не прислушались. Еще одна потерпевшая утверждает, что сын после передозировки эпидуральной анестезии стал инвалидом. Все роженицы обратились с жалобами в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело.