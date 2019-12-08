Затем выступил потерпевший Араз Сулейманов, который утверждал, что несмотря на то, что знал Э.Зейналова, с целью получения процентов передал ему свои деньги в размере 1,5 млн долларов также через Орхана Велиева.

«Орхан, которого я хорошо знал, уверял меня, что Эмин опытный банкир и успешно управляет финансами своих знакомых и друзей, что дает им неплохой доход. Я владелец ювелирного магазина по улице Самеда Вургуна и некоторые средства имею. Весной 2018 года я передал Эмину 500 тысяч долларов, но был обманут и ничего не получил», - сказал Р.Мамедов.

Другой потерпевший - Сахиб Сафаров, сообщил, что дал Эмину 3,5 млн долларов только после того, как О.Велиев заверил в надежности как самого банкира, так и его операций с наличностью.

«Орхан посулил неплохой доход в размере 1% ежемесячно от общей суммы. Ничто не предвещало такого печального поворота событий. Более того, все мы в честности Зейналова не сомневались, так как он был человеком богобоязненным и верующим», - удивлялся С Сафаров.

На вопросы адвокатов обвиняемого, откуда у него столько денег, Сафаров заявил, что является главой строительной компании, то есть человек вполне обеспеченный. Однако о названии своей фирмы он умолчал.

Неожиданно судья Афган Гаджиев сообщил, что на время прерывает показания потерпевших, так как Э.Зейналов пожелал выступить с каким-то важным заявлением. Однако спустя несколько минут судья продолжил заседание, пояснив, что обвиняемый, посоветовавшись со своим адвокатом Камандаром Насибовым, решил пока помолчать.

Потом председательствующий на процессе А.Гаджиев уточнил, что, поскольку некоторые судьи уходят в отпуск, следующее заседание суда назначается на 25 декабря.

После заседания к сотрудниками haqqin.az подошла потерпевшая Халида Мамедова и со слезами на глазах попросила помочь ей. Отметим, что с Зейналовым Мамедова работала в одном банке и, в отличие от других потерпевших, передала ему 143 тысячи 700 долларов не с целью наживы, а потому, что он обещал помочь ей в покупке квартиры.

«Вы сами видите, какими суммами воротили и сам Зейналов, и его друзья. Все они вкладывали деньги в мошеннические операции и зарабатывали на процентах. А теперь они жалуются и суд их слушает, а вот о моих деньгах никто и не вспоминает. Что такое мои несчастные 143 тысячи на фоне их миллионов?! А ведь это честные деньги, полученные мной от продажи квартиры родителей. У меня ничего не осталось, я потеряла все. А многие так называемые потерпевшие и сейчас имеют от своего разного рода бизнеса миллионные доходы.

Многие из них родственники и сыновья высокопоставленных людей, а я обездоленная, обворованная мать-одиночка. Из-за Эмина вынуждена со своими детьми ютиться в квартирантах. Умоляю вас, напомните о моей судьбе судьям, чиновникам, иначе нам грозит жить на улице. На следующих заседаниях я готова выступить и сказать многое такое, о чем до сих пор молчала», - сказала Халида Мамедова журналистам.

Согласно обвинительному заключению, Эмин Зейналов вне банка организовал нелегальную схему по обороту денег и присвоил миллионы долларов десятков людей. Он привлек крупные суммы в качестве депозита и ежемесячно выплачивал дивиденды в размере 3-6%. Однако через некоторое время Эмин Зейналов скрылся со всеми полученными им мошенническим путем деньгами. Обвинение также утверждает, что все имевшиеся у него средства Э.Зейналов задействовал в операциях на валютной бирже Forex, однако понес большие убытки и его пирамида рухнула. Отмечается, что среди обманутых Эмином Зейналовым людей несколько высокопоставленных чиновников.