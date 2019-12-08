Эрдоган рассказал, как победить бедность в исламском мире

Если бы мусульмане выплачивали закят (обязательный ежегодный налог в исламском праве), то в странах Организации исламского сотрудничества попросту не осталось бы проблемы бедности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к инвесторам из исламских стран, собравшимся на конференции в Стамбуле, сообщает Anadolu.

По словам Эрдогана, 21 процент населения стран ОИС, то есть 350 миллионов человек, живут за чертой бедности. Разрыв в доходах между самой богатой и самой бедной исламской страной превышает 200 раз, констатировал турецкий лидер.

Турция считает своим долгом разделить боль и страдания мусульман, в каком бы уголке планеты они ни находились, сказал Эрдоган, отметив, что на данном историческом этапе сформированы все условия для экономического роста и процветания исламских стран.

В завершение Эрдоган призвал инвесторов из исламских стран поддержать жителей Албании, пострадавших от сильного землетрясения 26 ноября.