У Офиса Зеленского собирается митинг фото
В Киеве к Офису президента на Банковой стягиваются люди, активисты установили несколько палаток и намерены остаться на ночь, сообщает Украинская правда.
Активисты хотели поставить сцену напротив здания Офиса, но им помешали правоохранители. Позже активистам удалось установить несколько шатров и палаток. Также принесли бочки и генераторы. Полиция не вмешивается. В акции участвуют несколько тысяч человек.
Акция приурочена к саммиту нормандской четверки, который состоится 9 декабря в Париже, где предположительно встретятся президенты Украины и России - Владимир Зеленский и Владимир Путин. Организаторы и активисты хотят предупредить украинские власти о недопустимости капитуляции в рамках нормандского саммита.