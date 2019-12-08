О чем договорились и не договорились Москва и Минск

Подводя итоги встречи, глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин заявил о достижении серьезного прогресса по ряду спорных вопросов: "По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка... достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены", пишет "Вестник Кавказа".

Процесс формирования базы для единого экономического пространства России и Беларуси вышел на новый уровень по результатам переговоров лидеров стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи в преддверии 20-летия договора о создании Союзного государства.

Орешкин отметил, что 9 декабря, Москва и Минск начнут детальную проработку на экспертном уровне указаний, полученных на переговорах, для последующего формирования дорожных карт.

В свою очередь, посол Беларуси в России Владимир Семашко обратил внимание на значительное сближение позиций сторон. Дипломат напомнил, что 6 декабря премьеры двух стран встретились и заслушали министров энергетики, "констатировали, что нашли развязку по дорожной карте по электроэнергии". По результатам этих переговоров "на встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб".

Семашко отметил, что сторонам предстоит согласовать еще восемь дорожных карт. "Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу - и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений", - сказал он, передает БелТА.

Представитель Минска также обратил внимание на то, что Россия и Беларусь в ближайшие две недели решат вопрос о цене на российский газ для белорусской стороны.

Далее Семашко сообщил, что после того, как будут согласованы и вступят в силу с 1 января 2021 года все интеграционные карты, вопрос о цене поставок газа в Беларусь будет решен окончательно.