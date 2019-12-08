После того как несколько лет назад экс-президент страны Вайра Вике Фрейберга баллотировалась на должность главы ООН, никто из латвийцев не занимал столь высоких постов. И.Брандс-Кехрис начнет работать с января 2020 года. Ее задачей будет помогать генеральному секретарю ООН в вопросах прав человека, а верховному комиссару этой организации — продвигать эти же вопросы.

Почти сенсация, во всяком случае для постсоветского пространства: генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш утвердил представительницу Латвии Илзе Брандс-Кехрис на должность своего заместителя по вопросам прав человека. Об этом сообщило министерство иностранных дел Латвии.

Новый заместитель генсекретаря начинала свою карьеру именно как международный эксперт в области прав человека, возглавив Латвийский центр по правам человека (2002-2011). Опыт ее в этой области более 20 лет. Она занимала ведущие должности в Агентстве по основным правам Европейского Союза (2010-2012). С 2011 по 2014 годы Илзе Брандс-Кехрис также работала в бюро верховного комиссара по вопросам национальных меньшинств ОБСЕ.

В 2016 году подавляющим большинством голосов ее первой из представителей стран Балтии избрали в комитет по правам человека ООН на срок с 2017 по 2020 годы в качестве независимого эксперта.

Новый заместитель генерального секретаря ООН родилась в 1960 году в Швеции. Основное образование получила на шведском и французском языках. Звание бакалавра экономики получила в Сткогольмском университете, аналогичное звание в области международных отношений — в колледже Милс в калифорнийском Окленде в Соединенных Штатах Америки.

Позже она защитила магистрскую и докторскую диссертации в Колумбийском университете, институт Гарримана. Именно там она изучала проблемы прав человека в вопросах национальных меньшинств в свете предотвращения конфликтов.

Илзе Брандс-Кехрис - автор большого количества научных работ по тематике ее профессии, изданных в Латвии и за рубежом. Имеет звание академика.

В Латвии вышла замуж за экономиста и политика, бывшего министра экономики Ояра Кехриса. Сейчас разведена.

В латвийских русскоязычных соцсетях некоторые комментаторы уже весьма язвительно прошлись по ее адресу.

Впрочем, думается, что пророссийски настроенные журналисты в Латвии, скорее всего, вскоре тоже не упустят случая тявкнуть на нового заместителя генерального секретаря ООН только из-за ее происхождения.