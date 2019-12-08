Иран разбомбил американскую авиабазу в Ираке

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на специализированный авиационный сайт Avia.pro, по предварительным данным, иранские военные при обстреле базы использовали реактивные снаряды РСЗО 122-миллиметрового калибра (предположительно речь идет о российских установках «Град» - прим. ред.).

Несмотря на заявления США об отсутствии материального ущерба, известно, что по меньшей мере пять снарядов упали на территории американской военной базы, что не исключает не только материальный ущерб, но и наличие пострадавших и даже жертв среди американских военнослужащих, отмечает российский сайт.

По данным американской стороны, пусковая установка проиранских военных «Катаиб Хезболла» была уничтожена ответным огнем, однако, судя по ранее опубликованным фотографиям, речь идет о системе, не использующей 122-миллиметровые реактивные снаряды, что не исключает вероятности того, что в действительности поддерживаемая Ираном группировка «Катаиб Хезболла» успешно провела нападение на американскую военную базу в Ираке.