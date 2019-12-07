В Германии подростки из семей мигрантов убили пожарного

Полиция Баварии задержала двух подозреваемых в резонансном убийстве 49-летнего пожарного, которое произошло в центре Аугсбурга.

Подозреваемыми оказались 17-летний гражданин Германии, обладающий еще одним гражданством, и 17-летний гражданин южноевропейской страны. Deutsche Welle отмечает, что оба они рождены в Аугсбурге в семьях мигрантов.

Позднее стало известно о задержании еще четырех подозреваемых. На след подозреваемых удалось выйти благодаря записям с камер видеонаблюдения.

В пятницу 49-летний пожарный вместе с женой и еще одной семейной парой возвращались с рождественского базара. У них возник конфликт с молодыми людьми, которые избили мужчину и его друга. Пожарный умер в машине скорой помощи. В воскресенье около 150 городских пожарных вышли в центр Аугсбурга на акцию в память погибшего товарища.