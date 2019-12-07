Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 00:05

Недавно мировые медиа сообщали о немце, имя котрого было забыто после Второй мировой войны, но он может считаться одним из первых героев сопротивления гитлеровскому режиму. Одно из них — gazeta.pl поведала подробности. Йоханн Георг Эльзер, родившийся в 1903 году в земле Баден-Вюртемберг, был внебрачным сыном кресттянки Марии Мюллер. Своего биологического отца никогда не знал. Когда ему исполнился год его мать вышла замуж за Георга Эльзера, торговца древесиной из недалекого городка Кёнигсбронн. От отчима мальчик получил и его фамилию. Отчим часто заглядывал в бутылку, а мать была очень набожной. Денег в доме не хватало. Потому после седьмого класса Георг начал подрабатывать у столяра.

Толковый парень быстро освоил профессию и вскоре нашел место работы в мебельной фирме. Он успешно стал работать в производстве напольных, настольных и настенных часов. Его увлекали конструкции часовых механизмов и он в свободное время изучал их устройство. Позже он стал не только ремонтировать, но и конструировать часовые механизмы хронометров. Все навыки, которые он получил в это время, пригодились ему позже. В годы всемирного кризиса, мебельная фабрика, где работал Георг, тоже попала в водоворот финансовых проблем. И он был уволен, как и многие другие. Правда, этому способствовало то, что он имел левые взгляды, и был связан с коммунистами. Вступил в боевые отряды типа Rot Front. Последовательно был против, в меньшинстве среди тех немцев, которые не встали на сторону Гитлера в 1933 году. После того, как бесноватый Адольф пришел к власти в Германии, Георг стал еще большим и яростным его противнком: отказался взмахивать правой рукой в приветственном жесте с возгласом «Хайль Гитлер»! В 1936 году начал работать на фабрике по производству арматуры, был работником частично секретной дочерней компании, которая производила оружие. Быстро сообразил, что предприятие и страна под руководством Гитлера производит оружие для новой войны, быть может, еще более страшной, что была недавно окончена. Один из немногих в Германии, Эльзер не поддавался пропаганде и не считал, что при Гитлере и НСДАП стало жить лучше. Он видел, какое влияние имеет на молодежь Гитлерюгенд. Все больше был против того, что происходит. На фабрике, где он работал транслировали речи фюрера, и когда это начиналось, Георг демонстративно выходил из помещения. Это было опасно. Но он стоял на своем. Осенью 1938 года Гитлер потребовал от Праги земель, населенных в основном этническими немцами у границы немецко-чехословацкой. Простой столяр Эльзер понял, что начало войны висит на волоске. И тогда решил действовать. Пришел к мнению, что единственный способ лишить власти НСДАП — убить фюрера. Георг знал, что ежегодно 8 ноября, в годовщину мюнхенского путча, названного «пивным», Гитлер возвращается в пивную Бюргербройкеллер (Bürgerbräukeller). Там в окружении соратников он выступает и провозглашает традиционный тост. Именно 8 ноября 1938 года Эльзер решился выбраться в Мюнхен. Попасть туда не составляло труда, и охрана была намного слабее, чем даже он представлял сам, потому для него было ясно, что это было идеальное место для покушения. Адольф Гитлер же считал всегда, что там он встречается исключительно со своими сторонниками, потому может чувствовать себя безопасно. Во время выступления Гитлера в его компании были сливки ГСДАП — Йозеф Геббельс, Рудольф Гесс, Хайнрих Гиммлер, Райнхард Хейдрих и Роберт Лей. Интересно, что никто не обыскивал помещение перед мероприятием, а охрана была минимальной по количеству. Георг после тщательного осмотра помещения имел точный план уничтожения верхушки НСДАП.

Потом, после покушения он свидетельствовал: «Я понял, что ситуацию в Германии можно изменить только убрав все руководство. К власти потом могли бы прийти люди, на ставящие требований к другим государствам, не стали бы их захватывать и не озаботились бы судьбой работников». После того, как он попал в пивную, Георг с точностью часовщика решил подготовить покушение. Лучше всего, по его расчетам, взрывное устройство будет установлено в столбе за сценой, на которой будет выступать Гитлер. Он рассчитал, что бомба взорвется в момент выступления Гитлера. Главным было конструирование взрывчатого устройства соответствующей мощности. До очередного визита фюрера в пивную оставался целый год — достаточный срок. Эльзер действовал очень хорошо рассчитанными шагами. Сначала вынес с фабрики, где работал, несколько запалов и пороховых зарядов. Несколько раз испробовал взрывчатку в каменоломнях неподалеку. Для создания бомбы украл взрывчатые вещества с военного склада — вынес в чемодане с двойным дном. Дальнейшие конструкционные элементы он рассчитывал, исходя из опыта часовщика. В устройстве он сделал три секундомера, чтобы хотя бы один сработал. Первый опыт провел в саду родителей. Все удалось. Далее Георг приступил к плану. Приехал в Мюнхен, устроился временно работать неподалеку пивной и снял жилье рядом. Ходил ужинать туда же. Перед закрытием заведения, прятался в чулане, среди швабр. Когда стихал шум пьющих, выходил из укрытия и приступал к делу. Чтобы все пошло, по его замыслу, он должен был сделать достаточно большую дыру в столбе. Вначале в панели, которой был обит столб, Георг сделал скрытые дверцы. За ними выковырял место для взрывчатки. Чтобы избежать своего открытия перед обслугой пивной, он все время работал при пригашенном свете фонаря, покрытом синим платком. Самые громки моменты своей работы он совмещал со спуском воды в туалете. Это длилось 10 минут, и этот шум воды заглушал шум падения кусков стены. Обычно Эльзер заканчивал свои работы между 3 и 4 часами утра. Мусор прятал в небольшом кофре и несколько часов спал на складе. Когда утром в пивную приходили первые работники, он покидал ее черным ходом. Мусор выбрасывал в реку. Вся операция у него длилась около 30 ночей. Днем он совершенствовал механизм бомбы. Когда 1 сентября 1939 года Гитлер вторгся в Польшу, Георг понял, что сбылись его худшие предположения. И приступил к своему делу с удвоенной силой. Устройство было готово и размещено в столбе пивной в ночь со 2 на 3 ноября. Чтобы усилить эффект взрыва, в пространство между устройством и стенками столба он насыпал порох. 6 ноября он установил часовой механизм взрывателя и поехал к сестре в Штутгарт, где оставил рабочие инструменты. Следующим вечером вернулся в пивную, чтобы убедиться, что все там в порядке. Убедившись, что механизм тихо отсчитывает время до взрыва, он поехал в Констанцию над Бодензее, откуда хотел попасть в Швейцарию. Однако план не сработал. Бомба, сконструированная часовщиком, была единственно точной частью плана, которая не подвела. Гитлер, хоть и хотел отказаться от ежегодного мероприятия в пивной, в связи с захватом Франции, все же в последний момент решил приехать в Мюнхен.

Как всегда, сюда прибыли толпы сторонников Гитлера. В пивной собрались около 3 тысяч нацистов. Но проблема была в том. Что в отличие от своих традиционных длинных речей, он на сей раз ограничился выступлением длиной в неполный час. Из пивной фюрер вышел в 21:07. Установленный Эльзером механизм воспламенил бомбу в 21:20. Потолок культовой пивной обвалился, 8 человек погибло, 60 были ранены. Гитлер, тем временем, спокойно сидел в поезде, который вез его в штаб-квартиру партии. Он узнал о попытке покушения на остановке в Нюрнберге. И посчитал, что это было вмешательством Бога. В это время Георг Эльзер был в пути в Швейцарию, не подозревая о фиаско. Однако его задержали на границе еще перед взрывом. Те, кто его обыскивали, нашли при нем планы и схемы взрывчатых устройств, детонаторы и открытки из той самой пивной. Таможенники посчитали все это подозрительным и передали его сотрудникам гестапо. К этому моменту пришла телеграмма о покушении на Гитлера. Так он стал, в силу отягчающих обстоятельств, одним из подозреваемых. Расследование было взято на контроль на самом высоком уровне. Следствие пошло сразу по истинному пути. Против Георга свидетельствовала дочка из семьи, в которой Георг снимал жилье. Она же рассказала про его чемодан с двойным дном и пропадание в каменоломнях. Многие поведали гестапо об антинацистских взглядах Георга. Одним из существенных доводов и улик было то, что у Эльзера были вспухшие колени — свидетельство длительной работы по размещению взрывного устройства в столбе пивной. Однако следствие не могло поверить, что попытка такого покушения — это дело одного человека, крестьянского происхождения. Его пытали зверским образом, чтобы он признался, что является агентом антинацистской эмиграции или британских спецслужб. Не поверили ему даже после того, как он сделал сам копию устройства в тюремных условиях. Но нацистская пропаганда, тем не менее, 22 ноября 1939 года на первых страницах газет опубликовала фото его и еще двух агентов британских спецслужб, которые были схвачены во время инцидента в Голландии. Однако даже Гиммлеру не удалось добиться от Георга признания в работе на иностранные разведки.