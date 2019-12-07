Министр обороны Израиля: Для Ирана Сирия станет Вьетнамом

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет порекомендовал Ирану прекратить военное присутствие в Сирии. По его словам, Израиль будет "неустанно работать" над тем, чтобы препятствовать этому, передает Haaretz.

"Не секрет, что Иран пытается установить огневое кольцо вокруг нашей страны: он уже базируется в Ливане и пытается закрепиться в Сирии, Газе и других местах. Мы говорим Ирану: Сирия станет вашим Вьетнамом", – цитирует MIGnews Беннета.

Беннет выступил с таким заявлением через день после того, как министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил Иран, что Израиль рассматривает возможность военных действий против Ирана, если тот и дальше попытается наращивать ядерный потенциал. "Мы не позволим Ирану производить или получать ядерное оружие. Если бы это был последний возможный способ остановить эту страну, мы бы задействовали его", – сказал Кац.