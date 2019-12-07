В Финляндии новый премьер — самый молодой в истории страны

Премьер-министром Финляндии стала министр транспорта Санна Марин. Такое решение приняла возглавляющая правящую коалицию Социал-демократическая партия Финляндии. Об этом сообщает Reuters.

Марин 34 года, она самый молодой премьер-министр в истории Финляндии.

Предыдущий премьер-министр Антти Ринне был вынужден уйти в отставку 3 декабря. Это произошло после того, как одна из пяти партий правящей коалиции  Центристская партия  заявила про утрату доверия к нему на фоне забастовки почтовой службы, к которой присоединилась национальная авиакомпания Finnair.

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