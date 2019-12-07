В Италии зажгли самую большую в мире елку

В итальянской коммуне Губбио (центральная Италия) состоялась ежегодная церемония зажжения самой большой новогодней елки в мире, сообщают местные СМИ.

Гигантская елка высотой 750 метров и шириной 450 метров представляет собой световую инсталляцию на южном склоне горы Инджино, созданную из более чем 700 неоновых огней и соединенных между собой электрическим кабелем длиной около 20 метров. Верхушку елки украшает рождественская звезда, меняющая цвет каждые пять минут, пишет RG.RU.

Символ Нового года притягивает туристов со всего мира. Церемония зажжения огней на елке сопровождается яркими фейерверками, которые окрашивают ночное небо в разные цвета.