Друзья «флоридского стрелка» снимали нападение на телефоны

Друзья открывшего стрельбу на базе ВМС США во Флориде Мохаммеда аль-Шамрани снимали на телефоны нападение, в результате которого погибли три человека. Об этом сказал министр обороны США Марк Эспер, пишет Fox.

Пока неизвестно, когда они начали снимать – перед нападением или как только увидели стрельбу. Как сообщает CNN, для нападения аль-Шамрани использовал девятимиллиметровый пистолет Glock, который он купил по лицензии на охоту.

По словам специального уполномоченного агента ФБР Рэйчел Рохас, следователи работают над версией, согласно которой нападение было терактом. Они пытаются выяснить, способствовала ли стрельбе какая-либо идеология.