Кто станет премьером Ливана?

Назначенные на понедельник парламентские консультации по кандидатуре нового премьер-министра Ливана перенесены на 16 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президентского дворца.

Ранее возможный кандидат на должность премьер-министра Ливана Самир Хатиб заявил, что отказывается от участия в процедуре согласования, передает AP. Заявление было сделано за несколько часов до того, как Хатиб должен был быть назначен официальным кандидатом на этот пост после консультаций между президентом и основными парламентскими блоками.

При этом сунниты Ливана выступили за возвращение на премьерский пост подавшего в отставку премьера Саада Харири, хотя несколько дней назад он заявлял, что не претендует на пост главы нового правительства, назвав свое заявление окончательным.

Саад Харири подал в отставку 29 октября на фоне общенациональных акций протеста, в ходе которых демонстранты обвинили политическую элиту в коррупции.