Евросоюз предоставит Украине полмиллиарда евро помощи

Украина может получить от Европейского союза полмиллиарда евро макрофинансовой помощи. Как сообщает РБК-Украина, об этом министр финансов Украины Оксана Маркарова написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, это стало возможным благодаря соглашению с Международным валютным фондом. Условия получения помощи, заметила Маркарова, будут достаточно выгодными для Украины.

"Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи с ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы", - отметила украинский министр.