Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 02:24

В Вашингтоне вновь приступил к работе спецкорр haqqin.az по США и Латинской Америке Евгений Бай. Евгений Бай является известным журналистом-международником, независимым политическим обозревателем. На протяжении семи лет Е.Бай являлся собкором газеты «Известия» в Латинской Америке (1980-87) и в США (1998-2007). С 2013 года Е.Бай сотрудничает с редакцией haqqin.az.

* * * Впервые и надолго- почти на целое десятилетие - я погрузился в американскую политическую жизнь в 1998 году. Тогда Соединенные Штаты, а вместе с ними и весь мир были заняты одним. Они самозабвенно смаковали детали обнаруженных на голубом платье практикантки Белого дома Моники Левински следов "органической деятельности" президента Билла Клинтона. Сам, прижатый к стенке неопровержимыми доказательствами лидер, по десять раз на день извинялся перед нацией за свой беспутный поступок, совершенный в цитадели мировой демократии, равно как и за ложь под присягой. Потом Клинтон поехал по странам мира, где продолжал извиняться. Если бы его турне проходило через Папуа и Новую Гвинею, он и там бы приносил извинения перед туземцами в набедренных повязках. Однако и тогда, даже в самый разгар скандала никто из американцев не подвергал сомнению, что страну возглавляет компетентный и разумный президент, хоть и с избытком тестостерона, который поднял экономику США на новую высоту.

Да, годы спустя Америка пережила самые нелепые в ее истории выборы. Победу Джорджу Бушу-младшему над демократом Альбертом Гором принесли несколько сотен голосов во Флориде, полученные в ходе ручного пересчета - и это в стране с 300 миллионным населением! Ну а как могло бы иначе, если губернатором штата был брат будущего президента Джеб Буш? Легитимность Бушу дало то, что он проявил способность сплотить нацию после чудовищного теракта 9 сентября 2001 года. Да, W, как его называли американцы по первой букве второго имени, нередко бывал смешон. То падал на пол, подавившись сушкой, то валился наземь с сигвея-скуттера. Но при этом Буш в глазах нации был (и остается, конечно) честным и неконфликтным парнем. У меня, побывшего в качестве журналиста трижды в Белом доме на интервью с президентом также сложилось о нем благоприятное впечатление. Кто-то говорил о нем, как о слабом и не самом умном лидере, которым руководил могущественный "вице" - Дик Чейни. Но, на мой взгляд, W все же был на своем месте. Аберрация по имени Трамп Коллективные сомнения в том, что место в Белом доме занимает человек, совершенно неподходящий для этого начались сразу после победы Дональда Трампа на выборах 2016 года. Уже первые декларации 45-го президента США, сделанные сразу после инаугурации вызвали оторопь у тех американцев, кто привык к "классическим лидерам". За три года своего царствования Трамп мог бы войти в книгу рекордов Гиннеса сразу по нескольким номинациям. Так газета The Washington Post подсчитала, что за это время он 13 тысяч раз соврал нации. А многие заявления, которыми он время от времени делится с соотечественниками, будь они произнесены другими президентами или премьерами сразу же вызвали бы грандиозный мировой скандал. Вот одно из последних. "Мы будет делать с сирийской нефтью все, что захотим", - заявил на днях Дональд Трамп. Но с ним больше никто в мире не хочет связываться и требовать отчет за подобные репризы. "Четвертая власть" Америки, ее пресса давно уже констатировала, что, что президент Трамп - madman. "Почему мы должны подвергнуть импичменту и отстранить от власти президента Трампа?" - спрашивает в заголовке своей статьи известный колумнист The Washington Post Роберт Самуэльсон. Поводом для этого, считает автор - миллион. Трамп, по его мнению, апеллирует к самым низменным человеческим чувствам. Он регулярно использует иммиграционные проблемы для разжигания расовой и этнической напряженности. Он оскорбляет каждого, кто осмеивается критиковать его. Трамп уволил Рекса Тиллерсона, своего первого госсекретаря и позднее назвал его "тупым, как камень". Он поменял четверых советников по национальной безопасности, поскольку мало кто может работать с боссом, который их открыто игнорирует. Та же картина - с генералами Пентагона. Почти все его внешнеполитические инициативы провалились. Прогресса в нормализации отношений с Северной Кореей нет никакого: самоуверенный молодой лидер этой страны Ким Чен Ын не только не собирается сокращать свой ракетный (и, возможно ядерный ) арсенал, но и открыто надсмехается над лидером супердержавы, который стал ему чуть ли не ровней.

Поспешный выход из соглашения по ядерному оружию с Ираном привел лишь к росту агрессивной политики этой страны на Ближнем Востоке. Глядя на все это, многие израильтяне начинают сомневаться в том, что Америка будет их защищать в случае нападения со стороны Ирана и его союзников. Торговые переговоры с Китаем провалились, несмотря на введение более высоких тарифов двумя странами. Отношения с Западной Европой уже три года, как находятся в пике. Этот список можно продолжить. Авторитет исполнительной власти в Америке находится на самой низкой точке за всю истории этой страны. Но парадокс нынешней ситуации в том, что в США нет лидера, который смог бы бросить вызов Трампу, который управляет Америкой не как политик, а как заурядный бизнесмен. Кто поможет Байдену? Включаю телеканал CSPAN, который в прямом эфире передает предвыборные ралли кандидатов в президента США. За трибуной - бывший госсекретарь США и президентский кандидат на выборах 2004 года Джон Керри. Ему 75 лет, но говорит он громко, уверенно, активно жестикулирует. А что это за божий одуванчик, который приютился рядом с трибуной? Так это же нынешняя главная надежда демократов, Джо Байден. Я спрашиваю знакомых американских журналистов, политологов, юристов, сможет ли 77-летний Байден победить на выборах. Дело даже не в возрасте - для Америки, в отличие от России это совсем не "возраст дожития". Просто смотреть на выступления Байдена без слез невозможно. Он что-то не слишком вразумительное слабым голосом говорит публике, на дебатах постоянно теряет нить беседы и порой кажется, что просто упадет на сцене. А ведь ему предстоит чудовищный избирательный марафон. О том, что Байден получит номинацию и сойдется на ринге с Трампом даже думать страшно. Это будет просто избиение "младенца": даже если нынешний хозяин Белого дома и не приведет каких- либо достойных аргументов в защиту своей политики, он просто "забьет" противника своей самонадеянностью, наглым поведением и "голосовыми эффектами".

Но ни от кого из своих американских коллег я не получил ответа на свой вопрос. Кто-то уходил от этого ответа, кто-то пожимал плечами. Кто-то ссылается на социологические опросы. Почти все дают победу Байдену над Трампом. Например, по данным SurveyUSA Байден получает 52 против процентов голосов против 39 у Трампа. У демократов Джо Байден также является лидером. У него - 26 процентов поддержки против 16 у Элизабет Уоррен и Берни Сандерса и 12 у Пита Буттиджича. На чем же основывается эта популярность политика, в прошлом вице-президента, который в течение последних 30 лет безуспешно пытается победить на выборах, чьи кампании были омрачены обвинениями в плагиате и искажением приводимых фактов? Нет ответа на этот вопрос. Есть в то же время определенный консенсус в том, что недавно подключившейся к гонке тяжеловес Майкл Блумберг не имеет шансов победить, несмотря на сотни миллионов, которые он тратит на рекламу. Бывший мэр Нью-Йорка, основатель крупного и эффективного информагенства, один из самых богатых людей в мире, он не имеет четко выраженного политического амплуа. Его не любят левые (Уоррен, например, заявила, что "Америка не продается толстосумам"), не любят независимые избиратели, за то, что он перебегал из одной партии в другую и обратно. Но главное, что Блумберг не предложил до сих пор никакой конкретной программы, кроме того, чтобы избавить Америку от Трампа. А этого явно недостаточно.

Поиски в стане нетрадицонных миллениалов И вот мы подходим к самому интригующему моменту во всей кампании демократов. Новый и совершенно нетипичный для Америки тренд я обнаружил в колонке Дженнифер Рубин, еще одной маститой колумнистки The Washington Post, ведущего политического издания США. Заголовок статьи: "Если Байден не сможет одолеть всю дистанцию, есть альтернативный левоцентристский кандидат". Кто же этот герой? Явно не Уоррен и не Сандерс, они откровенно левые. Этот спаситель демократов - 37 летний Пит Буттиджич, мэр Саус-Бенд, небольшого городка в Индиане. Буттиджич - открытый гей, в 2018 году он сочетался браком с Частеном Глесманом и последний взял его фамилию. Но Буттиджич не носит штаны цвета радуги, ему привычнее военный камуфляж: в 2014 году он в течение 7 месяцев служил в Афганистане в чине лейтенанта. Что же касается его нетрадиционной ориентации, то, как говорит мне один из американских экспертов в этом вопросе, среди глав страны также были гомосексуалисты, хотя они и не признавались в этом. Так, например им был Джеймс Бьюкенен, 15-ый президент США, которого противники называли "Нэнси".