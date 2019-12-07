Известная певица и народная артистка Ройа Айхан на выставке Bakutel 2019 посетила стенд «Робопарк» Министерства транспорта, связи и высоких технологий чтобы спеть песню со всемирно известным роботом.

В зоне «Робопарк» министерства в сопровождении TEOTRONICO – самого известного в мире робота, привезенного из Италии,она спела песню «Расскажи мне про свою любовь» на слова и музыку Зулфи Бадалова.

Отметим, что известный пианист TEOTRONICO был привезен из Италии для участия в 25-й юбилейной Международной выставке «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» Bakutel 2019.