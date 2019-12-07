WhatsApp получил новую функцию

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволит создавать задачи и получить по ним уведомления. Об этом сообщается на сайте разработчика, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что функция станет доступна через платную подписку на всех устройствах, где есть мессенджер. Она получит название WhatsApp Reminders (WhatsApp Напоминания) .

Уточняется, что разработка является результатом совместной работы WhatsApp и сервиса напоминаний Any.do. Для того, чтобы сделать напоминание, необходимо отправит запрос с временем и его текстом боту Any.do.