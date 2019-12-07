В США организуют встречу Трампа с Лавровым

Во время визита в Вашингтон глава МИД России Сергей Лавров, возможно, встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает «Интерфакс», ссылаясь на американское телевидение.

«Вам придется подождать и посмотреть. Но я думаю, что есть вероятность, что это произойдет. Мы работаем над этим», — приводит агентство его ответ на вопрос о возможной встрече лидера США с главой МИД России.

Он отметил, что это вопрос «взаимности» — во время своего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Кроме того, О'Брайен рассказал, что Трамп и Лавров в случае встречи обсудят вопрос контроля над вооружениями.

Встреча Помпео и Лаврова состоится в Вашингтоне 10 декабря. В Госдепартаменте США сообщили, что политики обсудят «широкий круг региональных и двусторонних вопросов».