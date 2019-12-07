Халаф Халафов о демаркации границ с Россией

Официальный Баку рассчитывает в течение ближайших 2-3 лет завершить процесс демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, заявил замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

«С Россией вопросы демаркации границы успешно продолжаются, в ноябре было заседание в Москве, определили новые планы. За последние 2-3 года многое сделано, можно сказать 30-40% работ уже выполнено», - сказал Халафов журналистам в понедельник.

По его словам, в рамках данных работ у азербайджанской и российской сторон имеется полное понимание. «Надеемся, что в течение 2-3 лет завершим процесс демаркации границы с РФ», - добавил замминистра.

Как сообщалось ранее, последнее заседание совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии состоялось 27-29 ноябре в Москве, на нем стороны утвердили план работы на 2020 год.