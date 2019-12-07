Землетрясение повредило здания и напугало жителей в Италии

В центральной части итальянской Тосканы произошло землетрясение магнитудой 4,5. В результате подземных толчков были повреждены здания, сообщает ТАСС со ссылкой на местные службы и телеканалы.

Толчки были зафиксированы в ночь с воскресенья на понедельник, 9 декабря. Их эпицентр располагался в 4 км к северу от Скарперии, где поживают более 12 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 9 км.

После землетрясение были повреждены несколько зданий. Местные жители, напуганные произошедшем, выбегали из домов на улицы.

В настоящее время нет данных о пострадавших в результате подземных толчков. Местные власти закрыли школы и детские сады.