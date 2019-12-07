Кадыров поддержал главного врага Пашиняна

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в Instagram фото с экс-директором Службы Национальной безопасности Армении Артуром Ванецяном, который 8 декабря праздновал 40-летний юбилей.

«Сегодня юбилей у нашего БРАТА Артура Ванецяна. Несмотря на свою молодость, Артур Ванецян получил прекрасное образование и воинское звание „генерал“. Он последовательно занимал ответственные должности в Службе национальной безопасности Армении, которую возглавлял с 2018 года. Убежден, что Артур Ванецян является большим другом российского народа и сторонником укрепления отношений между Россией и Арменией. Искренно поздравляю Артура Ванецяна с днем рождения, желаю крепкого здоровья и успехов!», — отмечает Кадыров.

Напомним, Артур Ванецян ушел в отставку с поста главы СНБ 16 сентября. Сразу после его ухода разгорелся скандал.

Ванецян опубликовал на странице СНБ в соцсетях заявление, в котором обвинил Пашиняна и его правительство в стихийности и огульности действий, заявил, что дальнейшее его пребывание на посту несовместимо с честью офицера и назвал свою отставку «отрезвляющим шагом».

В свою очередь Пашинян, выступая в Лос-Анджелесе, начал публично угрожать Ванецяну и заявил, что тот своим выступлением оскорбил честь офицера и «выбросил погоны в мусорную урну».

Ванецян не остался в долгу, ответив, что Пашинян ничего не знает о чести офицера и бросается безответственными популистскими заявлениями.