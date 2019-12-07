Глава Azercell Вахид Мурсалиев: «Подготавливаем страну к совершенно новой эре подключения...»

“Создай свой цифровой мир с Azercell!”- именно с этим лозунгом лидер рынка сотовой связи Азербайджана в начале лета перешел на важный этап трансформации своего бренда, обещая пользователям непрерывную и супер-быструю связь нового поколения. И вот уже осенью первым во всей стране Azercell воочию продемонстрировал бакинцам новое решение в современном мире телекоммуникаций – технологию 5G. Об особенностях новой технологии в интервью журналистам рассказал президент Azercell Telekom Вахид Мурсалиев.

- Вахид муаллим, расскажите пожалуйста о преимуществах, внедренной Azercell в пилотном режиме сети 5G? Испытывает ли рынок с последовательной пенетрацией LTE необходимость и готовность к следующему поколению подключения?

5G - это абсолютно инновационная, безграничная платформа, которая не только улучшит современные услуги мобильной широкополосной связи, но и расширит мобильные сети для поддержки широкого спектра устройств и услуг, а также подключения новых отраслей с улучшенной производительностью, эффективностью и стоимостью. Иными словами, 5G - это революционная технология в индустрии, позволяющая автоматизировать сложные производственные процессы и наладить эффективность любой бизнес отрасли с минимальными рисками. Современная 5G трансформирует широкий спектр отраслей с сопутствующими услугами от розничной торговли до образования, транспорта до развлечений и всего, что между ними.

Пятое поколение беспроводных технологий обещает молниеносную скорость, невероятно низкие задержки и способность переносить большое количество подключений одновременно. Эти характеристики позволят обеспечить возможность отправки и загрузки видео сверхвысокой четкости, использования виртуальной реальности и других передовых приложений. Кроме того, развертывание 5G повысит потенциал широкого применения IoT технологий (Интернет вещей) за счет одновременного увеличения количества подключений (до 1 миллиона на квадратный километр) при очень низком энергопотреблении.

Вместе с нашим постоянным партнером, компанией Ericsson мы первые в стране протестировали сеть 5G в центре обслуживания абонентов на Площади Фонтанов. В ходе тестирования скорость скачивания превысила 1.1Гбит/С. К началу декабря, покрыв сетью пятого поколения всю Площадь Фонтанов и часть улицы Низами, Azercell может справедливо считаться одним из немногих операторов в мире, сумевших охватить обширную пилотную зону в рамках запуска 5G.

Кроме того, с этого же месяця мы также предлагаем своим абонентам новейшие мобильные телефоны, поддерживающие технологию 5G, которые будут доступны для продажи в центрах обслуживания абонентов компании. Абоненты, как уже имеющие устройства с 5G, так и те, кто только приобретет их, получат 5G сим-карты бесплатно от Azercell.

- А когда вашей компанией планируется коммерческий запуск 5G?

- На пилотном этапе проекта Azercell предоставит услуги 5G бесплатно и продолжит комплексные тестовые работы, включая изучение и тестирование различных инновационных решений на основе 5G, вплоть до коммерческого запуска услуги по всей стране. Запуск пилотной зоны сети 5G предоставит нам, как провайдеру мобильной связи, ценную информацию, позволяющую компании изучить, протестировать и оценить наиболее эффективные приложения 5G для наших абонентов. А дальнейшая стратегия развития сети 5G, будет определена нами на основе результатов пилотного проекта и исследований готовности рынка к внедрению сети пятого поколения.

- Что на данном этапе предпринимает компания Azercell для расширения сети высокоскоростного мобильного интернета в регионах страны?

- Наряду с внедрением инновационных технологий следующего поколения Azercell Telekom одновременно продолжает инвестировать в развертывание сети 4G по всей стране. Нашей целью является предоставление высокоскоростного и непрерывного мобильного интернета во всех областях и обеспечение равных возможностей развития как для столицы, так и для регионов.

Так, в течение 2019 года мы расширили зону охвата высокоскоростного мобильного интернета на 364%. На данный момент около 60 регионов страны охвачены сетью LTE, и эти цифры будут продолжать расти день ото дня. За последний год Azercell усилил и расширил сеть LTE, достигнув 118% роста в охвате населения и 364% роста в географии покрытия. Также в течение года использование данных LTE увеличилось на 256%. За последний год было установлено 1129 новых LTE станций Azercell. В нашей сети трафик 4G/LTE составляет 46% от общего трафика передачи мобильной даты, что означает рост на 26% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Безусловно, еще одним важным фактором является расширение использования многофункциональных смартфонов среди населения, проживающего вне больших городов, и с этой целью мы запускаем различные выгодные компании по продажам мобильных устройств с бесплатным полугодовым или годовым интернет пакетом. Так как наша конечная цель - это охват разных слоев населения передовыми технологиями, что является общим вкладом в развитие нашего общества.