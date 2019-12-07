Студентка Лянкяранского университета упала с четвертого этажа
В Лянкяране девушка получила травму в результате падения из окна 4-го этажа, сообщает Report.
Согласно информации, студентка первого курса Лянкяранского государственного университета 18-летняя Гёнча Абилзаде, будучи в гостях в доме своего деда, упала с четвертого этажа здания.
Раненую доставили в реанимационное отделение Лянкяранской центральной районной больницы. В стационарном отделении продолжается лечение Г.Абилзаде.
По факту ведется расследование.