Генсек НАТО отказался считать Россию врагом
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская стороне не является врагом НАТО. Об этом он сказал CNN.
По его словам, альянс против того, чтобы делить страны на врагов и друзей. Именно поэтому Россия не была и не будет считаться врагом НАТО, даже несмотря на то, что якобы применила военную силу против соседа, намекнул на Украину Столтенберг.
Кроме того, генсек подчеркнул, что Россия — это не то же самое, что СССР.
«Мы всегда пытаемся улучшить отношения», - констатировал Столтенберг.