Протестующие окружили офис Зеленского

Акция "Дозор на Банковой" около офиса президента Украины Владимира Зеленского в понедельник утром продолжается, активисты провели там целую ночь и намерены ждать первых результатов встречи в "нормандском формате", передает телеканал "Наш".

Ранее в воскресенье украинская оппозиция накануне саммита в "нормандском формате" провела на майдане Незалежности в центре Киева акцию под лозунгом "Красные линии для Зе". На вече, по данным организаторов, собралось несколько тысяч человек. После возле офиса президента Украины на улице Банковой началась акция "Дозор на Банковой". Пресс-служба Нацполиции сообщила, что участие в акции принимают около 2 тысяч человек.

"Продолжается акция "Дозор на Банковой"… Активисты провели здесь целую ночь и намерены дождаться первых результатов "нормандской встречи", - сказала корреспондент телеканала "Наш".

Ситуация на месте акции спокойная.

Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате".