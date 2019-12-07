В России хищение бюджета приравняют к госизмене

Глава «Национального антикоррупционного комитета» России, член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с предложением приравнять хищение денег из бюджета к госизмене, сообщает РИА Новости.

Он также предложил сажать злоумышленников сроком до 25 лет. По его мнению, коррупция угрожает национальной безопасности России и «является раздражающим внутриполитическим фактором».

Глава «Национального антикоррупционного комитета» указал на необходимость ужесточения законодательства, которое до сих пор не было сделано. Кабанов также подчеркнул, что при условии возмещения ущерба, можно говорить об амнистии и досрочном освобождении коррупционеров.

Член СПЧ также указал на повышение эффективности в борьбе с коррупцией в России.