Томас Оккупай, спецкор по Германии 11:32

Несколько дней назад в зарубежных СМИ распространилась информация о том, что полиция Германии арестовала бежавшего из Украины в 2016 году олигарха Александра Онищенко. Генпрокурор Ольденбурга якобы подтвердил СМИ «арест гражданина Украины» в Ахене (Нижняя Саксония). Причиной задержания был назван ордер на арест со стороны Украины. По данным генпрокуратуры, адвокатам задержанного была предоставлена возможность представить свои аргументы. Затем Высший областной суд Ольденбурга должен решить, действительно ли мужчина может быть экстрадирован в Украину. В прошлом его адвокаты утверждали, что расследование против их клиента политически мотивированно, и что справедливого судебного разбирательства в Украине не было.

Но теперь выясняется, что полиция Ахена не имеет сведений о задержании украинского предпринимателя, бывшего народного депутата Александра Онищенко. Сотрудники полиции города такого задержания не проводили, сообщили DW в пресс-службе. Выяснилось, что речь шла о задержании другого человека. Кроме того, об отсутствии задержанного с таким именем DW сообщили в Федеральной полиции Германии. Она отвечает в ФРГ за пограничный контроль и работает в Ахене, расположенном на границе с Бельгией и Нидерландами. Александр Онищенко, экс-депутат украинского парламента, покинул Украину в 2016 году. Его иммунитет был отменен из-за обвинений в коррупции на родине.