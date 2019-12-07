Украинский олигарх не добежал до Трампа… и арестован в Германии Наши подробности
Несколько дней назад в зарубежных СМИ распространилась информация о том, что полиция Германии арестовала бежавшего из Украины в 2016 году олигарха Александра Онищенко. Генпрокурор Ольденбурга якобы подтвердил СМИ «арест гражданина Украины» в Ахене (Нижняя Саксония).
Причиной задержания был назван ордер на арест со стороны Украины. По данным генпрокуратуры, адвокатам задержанного была предоставлена возможность представить свои аргументы. Затем Высший областной суд Ольденбурга должен решить, действительно ли мужчина может быть экстрадирован в Украину. В прошлом его адвокаты утверждали, что расследование против их клиента политически мотивированно, и что справедливого судебного разбирательства в Украине не было.
Но теперь выясняется, что полиция Ахена не имеет сведений о задержании украинского предпринимателя, бывшего народного депутата Александра Онищенко. Сотрудники полиции города такого задержания не проводили, сообщили DW в пресс-службе. Выяснилось, что речь шла о задержании другого человека. Кроме того, об отсутствии задержанного с таким именем DW сообщили в Федеральной полиции Германии.
Она отвечает в ФРГ за пограничный контроль и работает в Ахене, расположенном на границе с Бельгией и Нидерландами. Александр Онищенко, экс-депутат украинского парламента, покинул Украину в 2016 году. Его иммунитет был отменен из-за обвинений в коррупции на родине.
Утверждается, что олигарх был причастен к продаже природного газа из государственной газовой компании в больших масштабах по низким ценам фиктивным компаниям, которые затем продавали его обратно госкомпании по более высокой рыночной цене. Разницу должны были поделить между собой Онищенко и его сообщники. Сам Онищенко отрицает эти обвинения, однако Национальное бюро по борьбе с коррупцией (НАБУ) Украины требует его экстрадиции именно по этому обвинению.
Информация «об аресте Онищенко» совпала с сообщениями о том, что некий украинец едет в США, чтобы предоставить компрометирующую информацию команде Трампа. Речь идет о газовой компании «Бурисма» в Украине, где сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, Хантер Байден, занимал высокооплачиваемый исполнительный пост.
В ноябре Онищенко заявил изданию Kyev Post, что готов вернуться в Украину, чтобы предстать перед лицом обвинений. В качестве доказательства Онищенко представил бронирование рейса Ryanair: 13 декабря из Барселоны.