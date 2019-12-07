Ильхам Алиев отметил, что на этих встречах были подтверждены те основные принципы двустороннего взаимодействия по всем направлениям, в том числе и развития торгово-экономических связей.

«Прошедший год был очень успешным для развития наших двусторонних отношений по всем направлениям. Состоялись очень важные встречи на высшем уровне, между президентами две встречи. Не считая тех, которые прошли на полях международных мероприятий». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с министром экономического развития России Максимом Орешкиным.

«Президентами было дано поручение работать активно по имплементации «дорожных карт». Рад, что этот процесс идет очень успешно. Также в рамках визита Мехрибан Алиевой в Москву было также согласовано расширение списка «дорожных карт», которые бы охватывали новые сферы. Это очень важно с учетом того, что реализация «дорожных карт» уже приносит хорошие результаты. Поэтому добавление новых направлений в этот список, конечно же, это логическое продолжение нашего сотрудничества», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Россия завершают год с хорошими результатами по увеличению товарооборота.

«Это отрадно, потому что товарооборот растет из года в год и как бы труднее уже наращивать существующий потенциал, поскольку база растет. Тем не менее мы видим результаты активного взаимодействия, которые выражаются и в росте товарооборота, также и в росте инвестиций. Этот вопрос также был обсужден недавно в рамках визита Мехрибан Алиевой и было подчеркнуто, что многомиллиардные инвестиции из России и в Азербайджан, из Азербайджана в Россию – это показатель, в первую очередь, нашего доверия друг другу, а также благоприятной инвестиционной среды, которая и в России, и в Азербайджане улучшается.

Но и я знаю, что сегодня также будет открытие очень важного инвестиционного проекта в Азербайджане – фармацевтического предприятия, что очень отрадно с учетом того, что рынок Азербайджана в этом направлении растет, население растет, потребление тоже. И конечно же, мы заинтересованы в насыщении рынка собственным производством. В данном случае производство российской компании в Азербайджане – это хороший показатель наших отношений, также как и в других направлениях, и в машиностроении, и в энергетике, и в транспорте. Практически завершено строительство моста через реку Самур, что тоже является результатом того, что все решения, которые принимаются на высшем уровне, выполняются. Думаю, что это одно из главных достижений наших отношений», -сказал Ильхам Алиев.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял делегацию во главе с министром экономического развития России, сопредседателем российско-азербайджанской межправительственной экономической комиссии Максимом Орешкиным, сообщает официальный сайт главы государства.