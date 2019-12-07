Кредиты от Банка Республика будут выгодны на все 100%!

Все клиенты банка, воспользовавшись кампанией «Выгодно на все 100%», смогут воплотить свою новогоднюю мечту!

Банк Республика, один из ведущих банков страны, в канун Нового года порадовал своих клиентов традиционной кредитной кампанией!

В рамках кампании, клиенты, обратившиеся в Банк до 30 декабря (включительно), смогут получить потребительский кредит наличными 100% без комиссии и с выгодной годовой ставкой под 16%.

Максимальная сумма кредита составляет 30 000 манатов со сроком 24 месяцев. В зависимости от официального дохода, кредит до 20 000 манатов может быть предоставлен без поручителей. Отметим, что другими преимуществами кредитования в Банке Республика являются оформление за короткое время и отсутствие страхового взноса.

Если в этот Новый год вы хотите порадовать своих друзей, семью и себя, выбирайте Банк Республику и ваши мечты сбудутся!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.